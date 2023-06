Degli interventi e delle missioni di Open Arms parla il fondatore Oscaral processo a carico di Matteo, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno. Il ministro, che è in aula, è accusato ..."In questi anni abbiamo salvato nel Mediterraneo migliaia di vite umane". Degli interventi e delle missioni di Open Arms parla il fondatore Oscaral processo a carico di Matteo. Il ministro, che è in aula, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per non avere consentito, nell'agosto 2019, alla nave di ...... è stata acquisita dai giudici del processo Open Arms, con Matteoimputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Si tratta della riposta della Merkel a Oscar, ...

Camps: 'Salvini unico responsabile' TGLA7

Lunga deposizione di Oscar Camps, fondatore di Open Arms, nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone dove è teste nel processo a Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d' ...L'ex ministro dell'Interno è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per avere impedito nell'agosto 2019 per 19 giorni lo sbarco di 163 migranti ...