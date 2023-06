Cambia strategia Meloni affonda la Schlein con due sole parole | Pd umiliato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Giorgiasi è permessa di dare un “consiglio” a Elly, che sta vivendo giorni difficili all'interno del Pd. Intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del Forum in Masseria, la premier ha risposto alle accuse della segretaria dem, secondo cui il centrodestra sta impostando uno Stato autoritario. “Siccome so che la preoccupazione dellaè reale - ha dichiarato la- non strumentale, lei è davvero preoccupata, la voglio tranquillizzare”. “Il centrodestra - ha proseguito - è da sempre la coalizione che difende la libertà di cittadini, famiglie e imprese. Questo noi stiamo dimostrando e questo gli italiani lo capiscono. Dopodiché non mi permetto di dare consigli all'opposizione, ai miei avversari, ma insomma se il nuovo corso del Pd è andare dritti sulla strada della ...