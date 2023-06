Calendario Roland Garros 2023 oggi | orari semifinali | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo dial. Quest’il torneo maschile conoscerà chi saranno i due che domenica pomeriggio si sfideranno per poter alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri dopo Rafa Nadal, che quest’anno non ha potuto partecipare per problemi fisici. Non prima delle 14.45 sarà quella che appare agli appassionati come una finale anticipata: Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Il serbo è sembrato andare un pochino al risparmio in alcuni momenti, mettendo il proprio fisico a punto per questo momento, ma dall’altra parte il numero 1 al mondo è apparso dominante, soprattutto nelle due partite con Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Non prima delle 17.30, l’altra semifinale tra Casper Ruud ed Alexander Zverev. Da una parte il norvegese, che viene sempre sottovalutato quando si parla di favoriti Slam ma con ...