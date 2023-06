Calenda propone al Pd di Schlein di firmare insieme una legge sul salario minimo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 giugno 2023) «Con la segreteriasono più le cose che ci dividono da quelle che ci uniscono, ma al Pd dico che si può lavoraresu lavoro e sviluppo». Il segretario di Azione Carlo, ex leader del Terzo Polo, lo dice a Repubblica, nelle stesse ore in cui Elly– tra la segreteria prevista per oggi e la direzione di lunedì – prova a riannodare i fili del partito dopo la batosta delle amministrative. Il punto di incontro tra Azione e Pd potrebbe essere una proposta sul, tema a cui la premier Giorgia Meloni si dice contraria.però preferirebbe parlare di «retribuzione minima contrattuale, per distinguerla dalla proposta dei Cinquestelle, che rischia di spazzare via la contrattazione collettiva». Qual è la differenza? «La nostra ...