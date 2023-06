(Di venerdì 9 giugno 2023) Marcuse Timothysono due fra i giocatori più seguiti e richiesti di questo -imminente-estivo. Entrambi figli d’arte, dopo le ottime stagioni in maglia, rispettivamente, Borussia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Figlio d'arte alla Juventus, il club proprietario del suo cartellino lo lascerebbe partire per 10 milioni di euro. L'argomento mercato inizia a calamitare la maggior parte delle attenzioni in casa ...Juventus, occhi sudel LilleCome riportato da 'goal', il prezzo disi aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra contenuta che potrebbe convincere la Juventus vista la ...Commenta per primo Timothyè un vecchio pallino della Juve. Il giocatore del Lille ha disputato un ottimo campionato e ha attirato le attenzioni anche del Marsiglia . Secondo Goal.com però i bianconeri sono ancora ...

Calciomercato, Weah e Thuram in Serie A: ma con doppio tradimento Calciomercatonews.com

Morata Juve, un ritorno che appare più vicino rispetto a qualche tempo fa: tre indizi riavvicinano lo spagnolo a Torino Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus sta seriamente prendendo in c ...Timothy Weah è finito nel mirino della Juventus che pensa di portarlo a Torino durante la sessione di calciomercato per sostituire Di Maria ...