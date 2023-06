Calciomercato Juve | ecco la richiesta per Vlahovic! Cifre da capogiro

(Di venerdì 9 giugno 2023), il club bianconero fa laper la cessione di Dusan Vlahovic:daper il serbo Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, continuano le voci sul futuro di Vlahovic: ma ladellaproverà a reggere il muro dei 100 milioni. Vero è che il club potrebbe avere necessità di venderlo, ma proverà a far scatenare un’asta per il serbo viste le tante squadre interessate.

... devono ripartire con l'obiettivo (unico) di tornare a dominare il campionato; per farlo sarà necessaria una piccola rivoluzione senza, però, toccare la porta dove Szcesny e Perin tengono laal ...Un prezzo importante, chee Milan sperano comunque in qualche modo di aggirare contando sulla ... Zaniolo (LaPresse) -.itCome riporta 'fichajes.net', infatti, sul tavolo ci sarebbero ...Si intravede l'addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus: il serbo piace alla big che, però, è avanti per Harry Kane La Juventus sta cercando di iniziare una strategia di mercato che possa portare a ...

Juve, il piano per Rovella | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Come riferito da Gazzetta.it, anche il futuro di Moise Kean sembra essere in bilico alla Juventus, che si appresta a rivoluzionare il reparto offensivo in estate. L'attaccante italiano, si legge, ha ...Prendendo in esame le rose delle due finaliste, un solo calciatore ha gia vinto la coppa dalle grandi orecchie. Sono passati quasi vent'anni: lo ricordate