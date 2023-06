Calcio Napoli | fumata nera per Italiano | il tecnico resta alla Fiorentina

... il, che era la candidata più meritevole, è infatti uscita ai quarti di finale. Mourinho ha ... Italiano è stato mio calciatore al Genoa, il suoè offensivo, ma adesso deve correggere ...Da diversi giorni il nome di Italiano era accostato alin cerca del sostituto di Luciano Spalletti ma l'allenatore che ha portato la Fiorentina a raggiungere in questa stagione due finali in ...In questo ambito Iuliano è stato il primo, nel 2002, ad accreditare un sito internet in tribuna stampa (Magazine) al pari di giornali cartacei e tv, con richiesta diretta alla Legadi ...

Anguissa: “Scudetto meritato, ma miglioriamo in Champions. Addio Spalletti Grave perdita” CalcioNapoli1926.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Ettore Intorcia, Corriere dello Sport: "Il favore dei pronostici è tutto per gli inglesi, quindi sono loro a preoccuparsi. I ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...