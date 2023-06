Calcio | Mondiali U20 | Italia batte Corea del Sud e va in finale

... il gioiellino adorato da Roberto Mancini: l'Italia si aggrappa ai suoi due diamanti e con il 2 - 1 contro la Corea del Sud in semifinale conquista la finale deiU20. Non era mai successo ...ITALIA U20 - COREA DEL SUD 2 - 1 14' Casadei (I), 23' rig. Seung - Won Lee (C), 86' Pafundi (I) ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti (67' Faticanti), Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, ...La Fifa ha affermato che sta facendo 'un enorme investimento nelfemminile e, per la prima ...di 110 milioni è più di tre volte il montepremi pari a 30 milioni pagato dalla Fifa ai...

Calcio: Mondiali Under 20 2023 - Italia - Corea del Sud: la sintesi - Video RaiPlay

La prima squadra a raggiungere la finale Under 20 è l’Uruguay. Allo Stadio Città di La Plata la formazione sudamericana ha avuto la meglio di Israele con il punteggio di 1-0 e, quindi, a questo punto ...Kim Joon Hong Il portiere della Corea del Sud Kim Joon-hong afferra la palla durante la semifinale contro l'Italia alla Coppa del mondo FIFA Under 20 ...