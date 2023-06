Calcio | Lautaro | ' anno migliore della mia vita | siamo all' ultimo passo | saremo pronti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Mondiale e Champions League sono le due finali più importanti che un giocatore può disputare, l'unica cosa che cambia è la maglia. Le sensazioni sono le stesse, uniche, di arrivare fino in fondo: è merito del lavoro fatto durante l', il gruppo è quello che conta, è la cosa più importante.all', dovremo essereper questa partita". Lo dichiaraMartinez, attaccante dell'Inter, in conferenza stampa alla vigiliafinale di Champions League. "Sappiamo che il Manchester City è un rivale molto tosto d'affrontare, per la qualità che ha. Però, abbiamo fatto il nostro lavoro eal meglio. Se è l'...