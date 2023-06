Calcio | Figc e Dazn insieme per le finali Scudetto dei campionati giovanili

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) –hanno siglato oggi un accordo editoriale per la realizzazione di contenuti esclusivi che raccontano la dimensione e la qualità complessiva delitaliano. Lo fa sapere la Federcon una nota. Il primo passo previsto dall’accordo è la trasmissione in diretta sull’appdelledeiorganizzate dallatrasmetterà in live streaming le novedeiUnder 18, 17, 16 e 15 per i club di Serie A e B e quelle per i club di Serie C, oltre alleFemminili Under 17 e 15. In aggiunta alle sfide che assegnano lo, sarà ...