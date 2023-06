Calcio | Darmian | ' conosco il City | dovremo essere bravi | determinati e attenti'

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Ho avuto modo di incontrare diverse volte il, penso che sappiamo tutti le qualità che hanno, sono una grandissima squadra e". Lo dice Matteo, difensore dell'Inter, durante la conferenza stampa della vigilia della finale di Champions League di domani. "Diverso modo di giocare? -aggiunge il difensore- sicuramente noi, come abbiamo sempre fatto quest'anno, cercheremo di portare avanti le nostre idee. A quelle uniremo tanto cuore, tanto sacrificio, che saranno fattori determinanti in una partita come quella di domani. Sicuramente sarà una partita speciale, oltre auna finale di Champions io ho giocato nello United (come Lukaku, ndr) e sarà speciale. Sicuramente ...

Hakan Calhanoglu, Matteoe Lautaro Martinez sono i tre calciatori che affiancano Simone Inzaghi nella conferenza ...Erdogan alla finale di Champions tra City e Inter Leggi i commenti...Le parole di: ' Ho avuto modo di incontrare il City e sappiamo tutti le qualità loro. Sono una grandissima squadra, noi dobbiamo essere determinati ed attenti per metterli in difficoltà. Noi ..."Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità": così Matteoai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. "Arriviamo in un buon momento a livello mentale e fisico - le parole del centrocampista ...

Champions:Darmian 'City forte ma noi consapevoli nostre qualità ... Agenzia ANSA

Vigilia di finale di Champions League, Inter e Manchester City si giocano il titolo di squadra più forte d'Europa. Matteo Darmian, difensore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa per presenta ...Il centrocampista nerazzurro alla vigilia della finale di Champions League: "Siamo pronti a soffrire, metteremo il cuore in campo e daremo tutto". Il difensore: "Saranno i dettagli a fare la differenz ...