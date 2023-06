Calcio | colpo del Werder Brema | preso Keita del Liverpool

di mercato del Werder Brema: il club della Bundesliga ha ufficializzato l'arrivo di Naby Keita. Il 28enne centrocampista guineano arriva a parametro zero, dopo aver disputato l'ultima stagione ...Primoper il Bayern Monaco del futuro di Thomas Tuchel . In Baviera arriva a parametro zero Konrad Laimer , dopo l'esperienza al Lipsia . Il giocatore aveva trovato sin da tempo l'accordo con il ...Sarao hadi testa, buon tiro e dinamicità ma è anche bravo a tenere la palla. In un 4 - 3 - 3 ... "Vogliamo un tecnico che esprima unaggressivo e propositivo e con la voglia di fare bene".

Colpo di mercato del Werder Brema: il club della Bundesliga ha ufficializzato l'arrivo di Naby Keita. Il 28enne centrocampista guineano arriva a parametro zero, dopo aver disputato l'ultima stagione i ...Gli Azzurrini vincono con la Corea del Sud. L'Allenatore della Nazionale: "Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio" ...