Calcio | Champions Lautaro ' Sento la responsabilità | vicini a un sogno'

(Di venerdì 9 giugno 2023) "In finale con merito, spero di fare come Milito nel 2010", dice il capitano dell'Inter ISTANBUL (TURCHIA) - "Mi sono messo alle spalle tutti gli infortuni, sto bene e sono pronto a giocare una finale ...

L'obiettivo è far diventare realtà un sogno . L'Inter si prepara alla finale dicontro il Manchester City: 'Non penso che l'Inter sia sottovalutata, abbiamo tanto rispetto per il Manchester City, che è la miglior squadra del mondo. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, ...Magari riuscirò anch'io a fare ciò che ha fatto Milito in finale dicon la maglia nerazzurra". - foto LivePhotoSport - . xi6/ari/red 09 - Giu - 23 17:51 . 9 giugno 2023...ci siamo noi" Db Milano 30/04/2023 - campionato diserie A / Inter - Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Simone Inzaghi Mancano poco più di 24 ore alla finale di...

Il Kun si trova a Istanbul dove assisterà alla finale di Champions League: ecco il video all'Ataturk Stadium (Da Instagram: @kunaguero) ...Intervistato da Chiamarsi Bomber, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha presentato la finale di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare domani il Manchester City. Nonostante Rom ...