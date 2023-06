Calcio | Barça Media | per rinnovo Xavi e staff servono 12 mln all' anno

(Di venerdì 9 giugno 2023) Secondo "El Larguero" le parti sarebbero lontane BARCELLONA (SPAGNA) - Ildicol Barcellona potrebbe non essere così semplice. Secondo "El Larguero", il tecnico blaugrana - in scadenza ...

Secondo "El Larguero" le parti sarebbero lontane BARCELLONA (SPAGNA) - Il rinnovo di Xavi col Barcellona potrebbe non essere così semplice. Secondo "El Larguero", il tecnico blaugrana - in scadenza ...Ilteneva Dani Alves molto offensivo e, sfruttando il campo lasciato alle sue spalle, abbiamo ... Inzaghi recupera Correa, Pep con l'undici già fatto Leggi i commentiCoppe: tutte le ...Furlani è dirigente da poco tempo, ilè un mondo particolare. Spero con il mercato, le partite e il tempo che tutto si possa lenire. Si sono sollevati anche quelli che urlavano Maldini out, ...