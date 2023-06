Cagliari-Bari | la community Tipster di Sisal fa vincere oltre 6000 appassionati

Le statistiche del primo round della finale playoff tragiocata all'Unipol Domus Arena Il primo round dei playoff di Serie B che deve decidere chi andrà ad aggiungersi a Frosinone e Genoa per il salto di categoria si è concluso sull'1 - 1. ...Giallatini e Preti gli assistenti, Doveri 4° uomo, Fabbri e Dionisi alla Var ROMA - Marco Guida dirigerà, finale di ritorno dei playoff promozione di Serie B in programma domenica alle 20.30 al San Nicola. Insieme all'arbitro della sezione di Torre Annunziata per dirigere il match che ...E' febbre biancorossa ae in provincia per la finale playoff di domenica sera contro il, che deciderà la promozione in Serie A. Il pareggio per 1 - 1 di ieri nella gara d'andata in Sardegna ha acceso ...

Il boato del San Nicola per il goal di Antenucci a Cagliari: più di 2mila per la partita del Bari sui maxischermi BariToday

Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari, è entrato nel secondo tempo durante la finale dei playoff di Serie B contro il Bari Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari, è entrato nel secondo tempo du ...Pareggio che tiene tutto aperto in vista del ritorno ed è bene così Finisce in parità per 1-1 tra Cagliari e Bari, rimandando ogni discorso davanti ai 60mila del San Nicola. Il match d’andata della fi ...