Cade dalla bici in area montana e resta ferito | trasportato con eliambulanza al San Pio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRovinosa caduta per un ciclista amatoriale impegnato su un percorso sterrato in una zona impervia. Il fatto è accaduto nelle prime ore di questa mattina nella zona della Leonessa, il suggestivo masso che domina l’abitato di Cerreto Sannita. L’uomo, un 62enne, mentre percorreva l’arteria che porta alla singolare massa geologica e ricorda appunto una leonessa, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’oltre che dell’ambulanza perchè l’è di difficile accesso. A quanto risulta dai primi accertamenti pare che il ciclista abbia riportato alcune fratture all’arto inferiore eal San Pio. I sanitari intervenuti sul posto hanno agito con molta professionalità ed impegno contribuendo sicuramente a rendere meno grave l’esito ...