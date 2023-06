C-27J di Leonardo alla Forza Aerea dell’Azerbaijan

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'Italianaha firmato un contratto per la fornitura di velivoli C-27J, consolidando così la collaborazione commerciale fra i due Paesi. L'accordo è stato finalizzato nell’ambito della visita di una delegazione azera in Italia,presenza di rappresentanti dei rispettivi ministri della Difesa. Si tratta dell'estensione al settore militare di una serie di accordi inizialmente legati al settore energetico che ora comprenderà anche il programma di acquisto del velivolo da trasporto tattico C-27J prodotto da, aeroplano che ha già maturato una pluriennale esperienza nei più complessi scenari operativi. L'accordo sarà ora perfezionato nell’ambito di un tavolo tecnico tra il Ministero della Difesa italiano e la controparte ...

ha firmato un contratto per la fornitura del velivolo C -Spartan alle forze aeree dell'Azerbaijan.ha comunicato di aver firmato un contratto per la fornitura alla forza aerea dell'Azerbaijan del C - 27 J Spartan , un velivolo in grado di svolgere diverse tipologie di missioni in ambito di ...Il programma di acquisto del C -di, velivolo da trasporto tattico che ha maturato una pluriennale esperienza nei più sfidanti scenari operativi, è stato perfezionato nell'ambito di un ...

firmato contratto per il C-27J alla Forza Aerea dell’Azerbaijan ... Leonardo

MILANO (Reuters) - Piazza Affari parte in leggero ribasso, tra borse europee poco mosse, in un mercato che per tutta la settimana ha fatto fatica a prendere posizione in vista degli incontri chiave de ...L'Azerbaijan ha firmato per l'acquisto del C-27J, diventando la 17esima nazione ad acquistare il velivolo multiruolo di Leonardo ...