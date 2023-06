Buon sangue non mente Charlotte sembra essere competitiva come mamma Kate Middleton Parola di Nigel Gillingham Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il senso di competizione diè ormai noto. Non c’è occasione in cui la principessa non provi a vincere una sfida. Una caratteristica che la futura regina ha trasmesso a uno dei suoi figli… (foto Getty) Tale madre, tale figlia. È il caso di dirlo, dopo aver sentito parlare, presidente della Rugby Football Union a proposito die della piccola. L’uomo ha avuto modo, il 7 giugno, di scambiare due chiacchiere con la principessa del Galles, invitata a giocare a rugby al Maidenhead Rugby Club. Una partecipazione, quella della futura regina, per parlare della campagna Shaping Us – lanciata dalla principessa del Galles, mira a rendere le persone consapevoli di quanto la prima infanzia sia determinante nel definire gli ...