Buon compleanno Johnny Depp | Massimo A Doris | Miro Klose…

(Di venerdì 9 giugno 2023) …Giuliano Urbani, Milena Gabanelli, Sara Tommasi, Claudio Azzolini, Pierluigi Castagnetti, Giustina Mistrello Destro, Antonio Avati, Fausto Carpani, Giulio Terzi di Sant’Agata, Leonardo Gallitelli, Cesare Salvi, Pinuccio Pirazzoli, Laura Trotter, Alessandro Pansa, Pietro Mancini, Antonio Percassi, Maria Amato, Michael J. Fox, Flavia Cercato, Tomas Locatelli, Dario Dainelli, Stefano Tempesti, Marco Gorzegno, Salvatore Ferraro, Debora Salvalaggio, Sokratis Papastathopoulos… Oggi 9 giugno compiono gli anni: Italo Zannier, storico, fotografo; Giorgio Malentacchi, politico; Mario Moncada di Monforte, scrittore; Filippo Coarelli, archeologo; Riz Samaritano, cantante, paroliere, attore; Giuliano Urbani, politologo, ex ministro; Claudio Stagni, vescovo; Claudio Azzolini, politico; Fernando Delfini, direttore d’orchestra. Inoltre, compiono gli anni: Bruno Giovannini, ex calciatore; Silvio ...

Si diceva da tempo che tra Victoria e Giorgia non ci fosse unrapporto, e queste voci si sono intensificate a gennaio, dopo ildi Damiano. A questa festa, Victoria era la grande ...I due "Sergio" sono infatti nati lo stesso giorno, "l'8 giugno di unnumero di anni fa": Sacchi a Milano, Staino a Piancastagnaio. Ad unirli anche la "matita". Il Sergio "milanese" è un ...Che tra le due non corressesangue si vociferava da tempo. E le voci sono diventate più insistenti a gennaio, dopo ildi Damiano, al quale la grande assente era proprio Victoria . Ma ...

Buon compleanno, eccellenza. Affettuosi auguri caro padre, le vogliamo davvero tanto bene Diocesi di Lecce

Per onorare i fondatori del marchio e celebrare il compleanno del brand ... come da tradizione, food di qualità a buona musica. A partire dalle 19.30 e’ previsto uno speciale dj set dedicato agli anni ...Grande festa, oggi in via Lavino nella casa del figlio Piergiorgio e della nuora Milena, dove vive, per Laura Leonardi, che ha compiuto nientemeno che 101 anni > Nata a Riva del Garda l’8 giugno del 1 ...