BUBINO D’ORO | FIORELLO | “MI HANNO DETTO CHE SIAMO CANDIDATI | SPERIAMO DI VINCERE”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il fenomeno tv della stagione 2023: “Viva Rai2!” echiudono, per ora, l’appuntamento del mattino diventato un cult per il pubblico tv, in un’edizione che ha segnato un ascolto medio di 813 mila spettatori, con uno share del 16,6% in un continuo crescendo che – durante la primavera – ha fatto registrare il record di telespettatori il 20 marzo con oltre 1 milione di ascolto medio e quello di share il 31 maggio con il 19,4%. Un successo anche aldove è candidato per diversi premi. VIVA RAI2: I NUMERI DI UN SUCCESSO CLAMOROSO Il successo del programma si amplifica su alcune fasce di popolazione: tra i ragazzi e le ragazze con una età compresa tra 15 e 24 anni il programma ha fatto registrare uno share medio del 20,5%; il 23,8% è invece lo share medio delle donne con una età compresa tra 45 e 64 anni; 24,7% e 24,1% ...