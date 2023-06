Botafogo vs Fortaleza – probabili formazioni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il, leader della massima serie brasiliana, accoglie ila Rio de Janeiro per uno scontro di campionato domenica 11 giugno. Nonostante sia in vetta alla classifica, la forma delha vacillato nelle ultime due settimane. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo cinque vittorie nelle prime cinque partite di campionato di questa stagione, ilsembrava formidabile, in testa alla classifica nelle primissime fasi. Tuttavia, non ci è voluto molto perché le cose andassero un po’ storte, visto che ha raccolto solo sei punti nelle quattro partite ...

Vincono in casa l'Estudiantes sul1 - 0 così come l'America MG 2 - 0 sul Millonarios, il Tigre 2 - 1 sul Puerto Cabello mentre pareggiano senza reti LDU Quito eRJ. Nella K1 League ...(Ven) -(Bra) 00:00 Penarol (Uru) - Defensa y Justicia (Arg) 00:00 America MG (Bra) - ...00 Santos (Bra) - Newells Old Boys (Arg) 02:30 LDU Quito (Ecu) -RJ (Bra) 04:00 SUD COREA K ......- MOLA Monagas - Deportivo Pereira (Copa Libertadores) - MOLA Estudiantes Merida -(Copa ...(Copa Sudamericana) - MOLA 04.00 Bolivar - Cerro Porteno (Copa Libertadores) - MOLA LDU -(...

Palmeiras-Coritiba FC (domenica 04 giugno 2023 ore 23:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Ausente dos jogos do Botafogo há um pouco mais de um mês, o volante Danilo Barbosa tem chances de retornar a jogar após a Data Fifa, que será do dia 12 até 20 de junho. Segundo o "Ge", o jogador de 27 ...Desfalque no Botafogo desde o empate com a LDU no Nilton Santos, no início de maio, o volante Danilo Barbosa segue em tratamento e será reavaliado durante ...