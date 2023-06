Borsa | Milano chiude in calo | - 0 | 41%

(Di venerdì 9 giugno 2023) Chiusura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,41% a 27.162 punti. . 9 giugno 2023

Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente - 0,41%, archiviando la seduta a 27.162,02 punti. 09 - 06 - 2023 17:39

Borse europee fiacche nel finale dell'ultima seduta della settimana che precede le decisioni della Fed e della Bce sui tassi, mentre salgono gli indici Usa (Dow Jones +0,35%, Nasdaq +0,41%).