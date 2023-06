Borsa | l' Europa in calo attende Wall Street | Milano - 0 | 2%

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le Borse europee imboccano la strada negativa dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza. I mercati, in attesa dell'avvio didove i futures sono in, si concentrano sulle prossime ...

Le Borse europee imboccano la strada negativa dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza. I mercati, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in calo, si concentrano sulle prossime ...... per esempio dei registri distribuiti, e ha sollecitato l'apertura in queste direzioni, nel senso che questa apertura ci sara' comunque a livello mondiale e che e' importante che l'sia all'...'La Central bank digital currency credo sia una necessita', se l'non sara' in grado di emetterla e farla funzionare, credo che finiremo per adoperare una moneta digitale emessa da qualche altro ente'. Cosi' Gian Maria Gros - Pietro, presidente di Intesa ...

Borsa: l'Europa prosegue fiacca, fari puntati sulla Fed Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le Borse europee imboccano la strada negativa dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza. I mercati, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in calo, si c ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari galleggia intorno alla parità a fine mattina, tra borse europee ugualmente poco mosse, in un mercato che per tutta la settimana ha fatto fatica a prendere posizione in ...