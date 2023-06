Borsa | l' Europa apre in lieve rialzo | si guarda a banche centrali

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le Borse europee avviano la seduta con un timidodopo i dati dell'inflazione e dei prezzi alla produzione in Cina e quelli sul mercato del lavoro negli Usa. Gli investitori scommettono sulla ...

Ladi Milano apre piatta, in linea con gli altri listini europei. Gli investitori sono tutti ... In, infatti, la Bce dovrebbe mantenere la sua posizione di 'falco', con due nuovi aumenti di ...***parte lenta, +0,03% con Leonardo e St piu' vivaci (RCO). 09 - 06 - 23 09:02:20 (0165) 0 NNNNLe Borse europee avviano la seduta con un timido rialzo dopo i dati dell'inflazione e dei prezzi alla produzione in Cina e quelli sul mercato del lavoro negli Usa. Gli investitori scommettono sulla ...

Borsa: Europa in ordine sparso, future negativi, Milano +0,78% Agenzia ANSA

Le Borse europee avviano la seduta con un timido rialzo dopo i dati dell'inflazione e dei prezzi alla produzione in Cina e quelli sul mercato del lavoro negli Usa. (ANSA) ...Gas in rialzo di del 2% circa a 27,5 euro al megawattora ad Amsterdam. Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro e' stabile a 1,077 (1,0780 ieri). Euro/yen a 150,30, dollaro/yen a 139,55. fon ...