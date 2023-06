Borsa | chiude in calo - 0 | 41% | pesano Mps | Bper e Saipem

(Di venerdì 9 giugno 2023) Piazza Affari ha chiuso in ribasso l'ultima seduta della settimana che precede le decisioni della Fed e della Bce sui tassi. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,41% a 27.162 punti, tra scambi sottili per ...

Piazza Affari ha chiuso in ribasso l'ultima seduta della settimana che precede le decisioni della Fed e della Bce sui tassi. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,41% a 27. (ANSA) ...Crolla Mps (-10,8%) dopo no di Bper. Gas +23% oltre 30 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 giu - Chiusura debole per le Borse ...