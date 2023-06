Bonus estate | aumenti in arrivo per i lavoratori del turismo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Arriva un nuovoper idel. Lo prevede un emendamento al decreto Lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato. Si tratta di una detassazione di una quota di straordinari nei giorni festivi e notturni per chi lavora nel settore delda giugno e settembre. In questo modo si vuole aumentare l’attrattività del settore, fronteggiare il problema della carenza di personale, migliorare le condizioni di lavoro e favorire una maggior stabilità occupazionale, come ha commentato il ministro delDaniela Santanchè., di cosa si tratta Per il periodo che va dal primo giugno 2023 al 21 settembre 2023, aidel comparto turistico, compreso chi è impiegato negli stabilimenti termali, viene ...