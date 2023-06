Bonus estate | arriva il trattamento integrativo per i lavoratori del turismo

(Di venerdì 9 giugno 2023)unper idel. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato. L'intervento stabilisce che per il periodo dal primo giugno 2023 al 21 settembre 2023 aidel comparto del, inclusi gli stabilimenti termali, è «riconosciuta una somma a titolo dispeciale, che non concorre...

... parla dell'imminente Autunno 2023, quindi basta far passare presto questa torridaappena ... Non mancano le leggendarie sezionidove collezionare i famigerati smeraldi o anelli extra, tra ...Cessione dei crediti daedilizi in ripartenza dopo l', verso una nuova fiammata di business per le imprese edili. Sarà operativa da settembre la piattaforma Enel X per effettuare lo scambio di crediti d'imposta, ......Dal primo giugno (quindi retroattivamente) e fino al 21 settembre (data della fine dell'), '... Insomma, una sorta di '- notte' e '- domenica'. Una misura per la quale sono stati ...

Bonus estate per il turismo per i lavoratori con reddito fino a 40mila euro: ecco chi può richiederlo ilmessaggero.it

In arrivo un trattamento integrativo per i lavoratori del settore turismo che riconosce un bonus del 15% sulle ore di straordinario e quelle lavorate di notte. I chiarimenti.Arriva un bonus estate per i lavoratori del turismo. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato.