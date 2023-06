Bombe russe a Zhytomyr | un morto

(Di venerdì 9 giugno 2023) su Tg. La7.it - Ancora una notte di allarmi e di combattimenti in tutta l'Ucraina, in particolare sull'Oblast di, dove sarebbero state ferite due persone e una sarebbe ...

Ancora una notte di allarmi e di combattimenti in tutta l'Ucraina, in particolare sull'Oblast di Zhytomyr , dove sarebbero state ferite due persone e una sarebbe morta. La difesa aerea ucraina avrebbe ...... che attuamente risulta controllata per circa l'80% dalle truppe. Si tratta un'area ... E lenon risparmiano neppure i corridoi di evacuazione". Anche l'ambasciatore dell'Ucraina presso le ...Dopo la distruzione della diga di Nova Khakovka, i russi aprono il fuoco con mortai e artiglieria sull'evacuazione dei civili nelle regioni di Kherson e Mykholaiv. Una probabile risposta alla presenza ...

