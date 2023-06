Bodrato | un piemontese ruvido ma gentile Il ricordo di Pisicchio

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 giugno 2023) Guidoera un“integrale”, come capita d’immaginare che sia un uomo nato in un paese di milleseicento anime del Roero, Montèj Roero, l’area più a nord della provincia di Cuneo. Uomoma, austero e irriducibile nella difesa dei principi, lo vedevi sempre col fascio dei giornali e qualche libro fresco di stampa sotto il braccio o debordante nelle sue borse piene di carta. Lo incontravi in libreria, a qualche mostra, in qualche cinema d’essai, più raramente nei ristoranti alla moda pieni di avventori pacchiani, nella Roma del generone politico, che era pacchiano pure allora. Sicuramente non mancava ai convegni e seminari di partito, spesso e volentieri promossi da lui stesso. La sua “democristianità” era vocata al sociale, attraversata dall’esperienza dell’associazionismo ...