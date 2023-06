Bmw Motorrad presenta il prototipo M 1000 XR da 200 cavalli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Con ilXR forniamo una prima anticipazione del terzo modello M di Bmwnell’anno del nostro anniversario. Abbiamo sviluppato la MXR, in breve M XR, sulla base delle attuali SXR, SRR e MRR, come una moto sportiva per lunghe distanze con elevate capacità a lungo raggio e una dinamica di guida supersportiva sia per la strada che per la pista”. Lo ha dicgiarato Dominik Blass, Product Manager. La MXR è la moto sportiva per le lunghe distanze soddisfa le esigenze più elevate per la guida sulle strade extra urbane, per i viaggi a lungo raggio e sulle piste da corsa. La lettera M è sinonimo in tutto il mondo di successo nelle corse e di fascino dei modelli Bmw ...