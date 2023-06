Blackview BV9200 | completo smartphone super resistente a meno di 300 euro

Leggi su europa.today

(Di venerdì 9 giugno 2023) Gli“rugged” sono una particolare categoria di cellulari sempre più apprezzata dagli utenti. Cellulari progettati per resistere ad urti, cadute e al contatto con liquidi e polvere. Prodotti che vantano una scocca rinforzata con parti in gomma, plastica e metallo ed in grado di...