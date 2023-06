Black out blocca le montagne russe | 11 persone restano appese a testa in giù per 30 minuti

(Di venerdì 9 giugno 2023) I parchi divertimenti sono uno di quei luoghi che riescono a conquistare grande e piccini. E qui, le ore, tra la casa stregata e l’ottovolante, sembrano fermarsi. Ma se arsi non fosse il tempo, bensì le? Al Nandaihe International Amusement Center di Qinhuangdao, provincia di Hebei (Cina), il 6 giugno scorso si è avverato l’incubo: 11 turisti sono rimastiti ain giù per 30a causa di un improvvisoout. Momenti di panico, quelli vissuti dai malcapitati, finché non sono arrivati i soccorsi a liberarli e riportarli a terra sani e salvi. La scena ha tenuto col fiato sospeso tutti i presenti che, da terra, hanno seguito tutte le operazioni: alcuni video dell’accaduto sono stati pubblicati in Rete, dove sono diventati subito ...

Un'improvvisa interruzione di energia elettrica ha causato il blocco delle montagne russe nel parco Nandaihe International Amusement Center di Qinhuangdao, Cina. Un malfunzionamento che ha lasciato

Bloccati a testa in giù sulle montagne russe. L'incubo di tutti gli avventori che decidono di passare una giornata al parco divertimenti. Stavolta è capitato a 11 turisti ...