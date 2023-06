Black Mirror farà una parodia di Netflix in uno degli episodi della sesta stagione!

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel corsostoria di, il creatore Charlie Brooker ha avuto da ridire su qualsiasi mezzocultura pop (e ovviamente)tecnologia. Non poteva risparmiare anche le piattaforme streaming, e finalmente ci è riuscito nella prossima stagione: uno in particolare è destinato a presentare un servizio di streaming surrogato che parodizza: Joan is Awful è l’suIl servizio di streaming interno al mondo “Streamberry” prende direttamente in prestito l’aspetto dell’interfaccia die, anche seè un originale, Brooker ...

FOTO Dall'attesa The Idol, al ritorno difino alla nuova serie di Zerocalcare: ecco tutti i titoli da non perdere nel mese di giugno Funny Woman / Una reginetta in TV - Sky Serie. Dal 2 ...FOTO Dall'attesa The Idol, al ritorno difino alla nuova serie di Zerocalcare: ecco tutti i titoli da non perdere nel mese di giugno Funny Woman / Una reginetta in TV - Sky Serie. Dal 2 ...FOTO Dall'attesa The Idol, al ritorno difino alla nuova serie di Zerocalcare: ecco tutti i titoli da non perdere nel mese di giugno Funny Woman / Una reginetta in TV - Sky Serie. Dal 2 ...

ChatGPT: Charlie Brooker ha provato a scriverci un episodio di Black Mirror WIRED Italia

Il creatore della serie svela il tentativo fallito di utilizzare ChatGPT, mentre proviamo con Bing Chat per generare un episodio di Black Mirror.Non riesco ancora ad immaginarla una realtà in cui tutti - o gran parte - gireranno con un visore grande come una maschera da sci, stringeranno le mani a ologrammi e interagiranno guardandosi attraver ...