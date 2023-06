Biogem lancia kit per la diagnosi precoce del tumore laringeo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn innovativo metodo da utilizzare nella lotta contro il carcinoma squamocellulare della testa e del collo (HNSCC) sarà presentato in un convegno il prossimo 21 giugno, in programma dalle 10:30 alle 16:00 nella sede di, ad Ariano Irpino. Il meeting, organizzato dal professore Michele Caraglia, responsabile dell’area di ricerca Oncologia Molecolare e di Precisione dell’Istituto irpino, mira a far conoscere i risultati di un progetto di ricerca, inserito nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020, cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania. L’intera giornata sarà dedicata, in particolare, ai nuovi biomarcatori diagnostici, rilevabili in fluidi biologici, quali plasma e siero, dei pazienti affetti da questa patologia tumorale, messi a punto dalla struttura guidata dal professore Caraglia. Un vero e ...