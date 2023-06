Biogem lancia il kit per la diagnosi precoce del tumore laringeo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un innovativo metodo da utilizzare nella lotta contro il carcinoma squamocellulare della testa e del collo (HNSCC) sarà presentato in un convegno il prossimo 21 giugno, in programma dalle 10,30 alle 16 nella sede di, ad Ariano Irpino. Il meeting, organizzato dal professore Michele Caraglia, responsabile dell’area di ricerca Oncologia Molecolare e di Precisione dell’Istituto irpino, mira a far conoscere i risultati di un progetto di ricerca, inserito nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020, cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania. L’intera giornata sarà dedicata, in particolare, ai nuovi biomarcatori diagnostici, rilevabili in fluidi biologici, quali plasma e siero, dei pazienti affetti da questa patologia tumorale, messi a punto dalla struttura guidata dal professore Caraglia. Un vero e proprio ‘smart test’, oggetto di ...