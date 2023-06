Bimbo cade da una giostrina | trasportato in codice rosso al San Pio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn bambino di sei anni è stato ricoverato inin ospedale dopo essere caduto da una. È accaduto ieri sera nella villa comunale di Rotondi, in provincia di Avellino. Nella caduta ha riportato un trauma alla testa. I sanitari del 118 di Cervinara intervenuti sul posto, hanno prestato i primi soccorsi e con un’ambulanza medicalizzata è stato poi trasferito all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Le condizioni del bambino, secondo i sanitari dell’ospedale sannita che lo hanno sottoposto a tutta una serie di esami diagnostici, non sarebbero gravi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

