Bimbi dimenticati | cos’è la “forgotten baby syndrome”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Una bambina, di soli 14 mesi, è morta a Roma. Il suo corpicino esanime è stato ritrovato sul sedile posteriore di un’automobile parcheggiata in zona Cecchignola, quella di suo papà. È stato proprio lui, un carabiniere di 45 anni, a dimenticare sua figlia in auto. Avrebbe dovuto lasciarla all’asilo, situato a poche decine di metri dal suo ufficio, ma non lo ha fatto. Così si è consumata la tragedia, l’ennesima di questo genere, nel quartiere militare dell’area sud della capitale. Mentre l’uomo è indagato per abbandono di minore, i commenti lasciano spazio al cordoglio e al dolore. Quello nei confronti di una vita spezzata troppo in fretta e di una famiglia che dovrà convivere per sempre con una realtà inaccettabile. Una tragica fatalità che, purtroppo, vede nel passato diversi episodi di questo genere, tutti legati alla...

La traduzione stessa del termine ci restituisce tutta la drammaticità del suo significato, ovvero quella del bambini dimenticati nelle auto parcheggiate. Cos'è la sindrome del bambino dimenticato. Nel caso dei bambini in auto, in particolare, il genitore è convinto che il figlio sia stato lasciato all'asilo. La legge prevede che chi trasporta in auto bambini fino a 4 anni di età sia obbligato a installare i seggiolini anti abbandono. Ma i bambini continuano a morire, per così dire, dentro veicoli lasciati al sole.

