Bimba morta in auto a Roma | Psichiatra | “Per padre lapsus di memoria specifico” Cos’è

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lo: "Tragico incidente non propriamente classificabile né come forgotten baby syndrome né come amnesia dissociativa" “Nel caso delche dimentica la figlia ine questa muore, si tratta di un tragico incidente in cui è avvenuto undi. Non è un caso di amnesia dissociativa poiché non coinvolge una perdita dipiù ampia e persistente né è necessariamente associato a un trauma. Né come ‘forgotten baby syndrome’ che si riferisce a un episodioin cui un genitore, per brevi periodi di tempo, dimentica la presenza del bambino in un veicolo. È spesso associata a fattori come distrazione, routine interrotte o sovraccarico di stress e responsabilità”. Così Giovanna Crespi, ...