Bimba morta in auto a Roma | il padre è indagato per omicidio colposo

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023) Cambia l’ipotesi di reato per ildi Stella, la bambina di un anno dimenticata indal genitore e ritrovata senza vita circa 7 ore dopo. Gli inquirenti in un primo momento avevano aperto un fascicolo per abbandono di minore. Dopo aver sequestrato la macchina, una Renault elettrica, e il seggiolino sul quale si trovava la bambina, secondo i primi rilievi non sarebbe stato installato il dispositivo anti abbandono, che è diventato obbligatorio in Italia dal 2019 per i bambini di età inferiore ai 4 anni. Per questo ora l’ipotesi di reato è quella di, anche se è agli inquirenti è chiaro che si è trattato di una tragica fatalità. L’incidente sarebbe stato causato dalla Forgotten Baby Syndrome, una sorta di vuoto di memoria, dovuto al ripetersi di un’azione abitudinaria, sul quale sono stati ...