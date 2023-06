Billie Kay diventerà mamma | l’annuncio della ex WWE!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo Peyton Royce, sua ex tag-team partner in WWE e ad Impact, anche Jessica McKay (conosciuta comeKay a Stamford) ha annunciato di essere in dolce attesa. Con un post Instagram l’ex IIconic ha annunciato ai suoi fan di essere incinta del proprio primogenito, non rivelando però il sesso del nascituro ma solamente la data ipotetica del parto, ovvero dicembre di quest’anno. Come potete vedere qui di seguito, diverse ex collegheMcKay le hanno fatto gli auguri per il lieto evento, comprese Bayley, Alexa Bliss e Liv Morgan. Ed ovviamente anche noi ci uniamo alle congratulazioni per la gravidanza.