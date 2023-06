Bianca Atzei e il nuovo album | «Sono emozionatissima | ecco le canzoni che ho dedicato a Noa in gravidanza»

L'estate del 2019 è in tour in giro per la Sicilia dividendo il palco cone Frend De Palma. Il 15 Maggio è uscito il singolo "Star della provincia", canzone che da una nuova veste al ...Le tue emozioni sono sempre in movimento e i tuoi umori oscillano che a volte ti innervosisce ancora di più non poterli controllare', questo le parole dia pochissimi giorni dal parto. E ...Gli auguri sono arrivati da ogni parte del mondo e tra essi spiccano quelli di Tiziano Ferro , di Francesca Barra, di Gianna Nannini e di, anche lei diventata mamma per la prima volta lo ...

MUSICA/ Bianca Atzei dedica l'ultimo album 'Il mio canto libero' al ... IlMohicano_MilanoSound

Il 9 giugno esce in digitale l’album “Il mio canto libero”, 8 cover in versione “ninna nanna” che Bianca Atzei dedica al figlio appena nato Noa Alexander Il 9 giugno esce in digitale l’album “Il mio ...La cantautrice ha accolto la sua primogenita insieme al compagno Danti e, insieme, hanno già dedicato una canzone alla piccola Il mese di giugno è iniziato con una splendida notizia per Nina Zilli e D ...