(Di venerdì 9 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione diin relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica inna e non è correlata ad alcuna criticità nè”. E’ quanto riportato nel bollettino medico diffuso dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri dell’ospedale San Raffaele di Milano. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...Il leader di Forza Italia Silvioè stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. La decisione deiè ...MILANO - "Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L'anticipazione, ad oggi, di tali controlli ...Anche la primogenita di Silvio, Marina, è arrivata all'ospedale San Raffaele con la sua auto dall'ingresso di via Olgettina sul retro della struttura. TI POTREBBE INTERESSARE

Berlusconi, medici “Accertamenti programmati, nessun allarme” Qui News valdera Qui News Valdera

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e presidente del Monza è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e presidente del Monza è… Leggi ...Milano Repubblica 09-06-2023 15:30 CRONACA Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele: torna in ospedale dopo tre settimane dalle dimissioni Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ...