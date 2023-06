Berlusconi | la drammatica notizia | è di nuovo in ospedale

... Giulio Andreotti, Silvio. Oggi Meloni, in una situazione molto più, che ha registrato ritardi da parte di altri governi di sinistra nel dialogo euro - italo - mediterraneo, ...Cosa ha pensato in quei giorni Ci sono stati momenti in cui ha avuto paura Cosa le ha insegnato un'esperienza così"Paura sinceramente no. Nessuna sfida mi ha mai fatto paura. Ho ...... così come un sistema giudiziario finalmente garantista che metta fine alla stagionedei ... Sul rapporto politico trae Renzi, inoltre, non giocano a favore i precedenti. Il Patto ...

L'intervista a Berlusconi: "Ora un centrodestra europeo" ilGiornale.it

Bonolis: «Sono da 44 anni sul piccolo schermo, voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli». E sul palco ricorda i suoi no a Berlusconi («Mi voleva come portavoce di Forza Italia, presero Cecchi P ...l leader di Fi parla della malattia: "Ho sempre avuto fiducia, ma la dedizione di mia moglie Marta è stata decisiva". E sul momento politico: "Meloni sulla strada giusta, spero nel contributo della si ...