Berlusconi di nuovo al San Raffaele di Milano | non è in terapia intensiva

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il leader di Forza Italia Silvio, a quanto si apprende, è ricoverato all’ospedale Sandi. L’ex premier, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in), dove è stato in occasione dell’ultimo ricovero. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

