Berlusconi al San Raffaele | i ghiaccioli e le battute con dei ragazzi prima del ricovero

(Di venerdì 9 giugno 2023) Silvioè stato di nuovo ricoverato all'ospedale Sandi Milano, la stessa struttura nella quale era stato ricoverato lo scorso 5 aprile (in terapia intensiva e poi in un ...

Intanto, è stato diramato il primo bollettino: 'Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato all'OspedaleRaffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota ...Maurizio Gasparri , ospite di Tiziana Panella, a Tagadà, su La7, nella puntata del 9 giugno, parla delle condizioni di salute di Silvioche è stato di nuovo ricoverato all' OspedaleRaffaele di Milano. 'L'ho sentito ieri (8 giugno, ndr) e abbiamo parlato delle elezioni che ci saranno in Trentino e di argomenti ...Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato cosi' il nuovo ricovero di SilvioalRaffaele di Milano, rispondendo a una domanda di askanews a margine dellintervento a Roma ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: degenza ordinaria, passerà la notte in ospedale. Era stato di ilmessaggero.it

" Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica " Così si legge nel bolle ...Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele per degli accertamenti relativi la patologia ematologica che lo ha colpito ...