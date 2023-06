Ben Affleck dimostra ancora una volta che la sua collezione di sneaker è la migliore al mondo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel corso dell'ultimo anno Benha consolidato il suo posto d'onore sul Monte Olimpo degli dei delle, o almeno su quello di Nike. In ogni occasione è stato visto con il meglio che l'universo di questo genere di calzature può offrire: Air Jordan 1 Mids in Mystic Navy, Air Jordan 3 Winterized Archaeo Brown, Nike Air Force 1 Low in una rara colorazione Triple White, Nike Dunk Low PRM Halloween. Se non bastasse, durante il recente Air press tour, l'attore statunitense ha alzato ulteriormente il tiro e ha indossato un paio delle rarissime Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low Royal. Hai presente lecon lo Swoosh rivolto all'indietro che costano una fortuna in fase di rivendita? Proprio quelle. Benthecelebrityfinder/Bauer-GriffinL'attore di Air è stato fotografato ieri a Los ...

