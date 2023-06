Beccaria vince su Alla Grande la Normandy Channel Race | Bona è sesto

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ambrogiosutaglia il traguardo per primo ela, colorando la regata con i colori italiani. Il velista di Milano, in coppia con il francese Kevin Bloch, ha completato il percorso di regata in 4 giorni, 15 ore e 3 minuti.la, il raccontoPirelli ha superato di 33 minuti Credit Mutuel di Ian Lipinski, che aveva beffatonell’ultima Défi Atlantique. IBSA di Albertoe Pablo Santurde del Arco ha concluso alposto alle 8:01 di oggi (con una media di 8,4 nodi sulla lossodromica e 9,9 sulle 112,8 ...

Caen - Grande impresa di Ambrogio, chela CIC Normandy Channel Race dopo una regata stupenda con il suo Class 40 Alla Grande Pirelli. Insieme al suo co - equipier Kevin Bloch ha tagliato il traguardo a Caen questa ......, Gjyrezi, Nava, Gullino, Regis, Lomello, Zavoreti, Rinaldi All. Giannotto. Torna al successo l'Under 13 di Savigliano che, contro Tam Tam,una partita sofferta dopo un tempo ...Saluzzola serie 3 - 0 e vola meritatamente in semifinale. Finisce con l'amaro in bocca la ... Sconfitta che pesa! Alba " Carrozzeria Longo Savigliano 80 " 43 Savigliano:, Gyrezi, ...