Beach volley | World Tour 2023 Bene Bianchin Scampoli a Lecce Azzurri in chiaroscuro nella prima giornata

(Di venerdì 9 giugno 2023) Una coppia azzurra già ai quarti di finale e quattro agli ottavi in campo femminile, una coppia italiana in finale per raggiungere i quarti e quattrosfida per restare nel torneo. Questo il bilancio non esaltante ma comunque tutto sommato positivo delladi gare nel tabellone principale del Future di San Cataldo (). La coppia italiana ad aver già raggiunto i quarti è quella più attesa,che, dopo l’antipasto sfortuato di Ostrava, oggi hanno vinto le prime due partite della stagione, nove mesi dopo l’infortunio a Margherita, battendole giovani azzurre Mancinelli/Bianchi 2-1 (23-25, 21-18, 15-8) al termine di un match molto combattuto fino al tie break e poi nettamente 2-0 (21-13, 21-18) le ceche ...