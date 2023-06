Bassifondi | il film di Trash Secco scritto dai fratelli D’Innocenzo | un’opera clamorosamente poetica la recensione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Spiccetto”. “Spiccetto”. “Spiccetto”. La traiettoria lungo il Tevere di due litigiosi senzatetto romani, lo spilungone taciturno Romeo e l’esuberante attempato Callisto, è la trama didiretto da(al secolo Francesco Pividori),daiDamiano e Fabioe interpretato dai due torsi michelangioleschi come Gabriele Silli e Romano Talevi. Un balletto di petulante elemosina, espedienti al limite per sopravvivere, topini coccolati in grembo, fino a quando la danza apertamente ostile dei due protagonisti verso la società borghese sopra gli argini del fiume precipita ancora più giù: Romeo si ammala e Callisto finirà per accudirlo.è operae rudemente: sagome alla ...