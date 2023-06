Basket | Venezia Accordo rinnovato con Jordan Parks

(Di venerdì 9 giugno 2023) Per lui 45 presenze nella sua prima stagione alla Reyer- L'Umana Reyer annuncia in una nota il prolungamento dell'con, ala Usa classe '94 che nella sua prima stagione conha disputato 45 incontri tra Serie A (22,2 minuti, 10,5 punti e 4,8 rimbalzi di media, con

L'Umana Reyer annuncia in una nota il prolungamento dell'accordo con Jordan Parks, ala Usa classe '94 che nella sua prima stagione con Venezia ha disputato 45 incontri tra Serie A (22,2 minuti, 10,5 punti e 4,8 rimbalzi di media). Ala di 201 cm, nato a Staten Island (New York) il 6 aprile 1994.